 

Виткофф — США провели продолжительные переговоры с Ираном через посредников

23.09.2026, 6:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке продолжительные непрямые переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Контакты осуществлялись через посредников, которые в течение дня курсировали между представителями двух сторон.

«Сегодня на полях Генеральной Ассамблеи ООН мы провели продолжительные переговоры с иранской делегацией через посредников, которые в течение всего дня перемещались между двумя сторонами», – написал Виткофф в X. По его словам, посредники «успешно завершили раунд обсуждений», который Вашингтон надеется считать «конструктивным и многообещающим». Их работа будет продолжена.

Иран передал США через Катар условия прекращения конфликта

Заявление Виткоффа уточняет характер контактов, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Трамп заявлял журналистам, что американские представители провели с иранской делегацией примерно трехчасовую встречу, которая, по его словам, прошла «очень хорошо». Позднее Виткофф дал понять, что переговоры проходили не в формате прямой встречи, а посредством челночной дипломатии.

Переговоры проходят на фоне попыток добиться деэскалации между США и Ираном и урегулировать ситуацию вокруг Ормузского пролива. Ранее высокопоставленный иранский представитель сообщил Reuters, что Тегеран готов обсуждать восстановление полноценного судоходства через пролив при условии снижения американского военного давления и снятия блокады иранских портов.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.09 / Премьер Великобритании — 7 октября не оправдывает действия Израиля в Газе и ПА

23.09 / Хакеры ShinyHunters заявили о взломе систем ФБР и краже данных сотрудников

22.09 / 700 лет назад ей отрезали нос, а после смерти похоронили лицом вниз: в Китае впервые нашли доказательство древней казни

22.09 / Макрон возмутил Израиль заявлением в ООН, что ХАМАС «никогда не действовал» в Иудее и Самарии

22.09 / Трамп — Виткофф и Кушнер встретились с представителями Ирана в Нью-Йорке

22.09 / В Греции пропал 46-летний израильтянин во время восхождения на Олимп

22.09 / Зависит от контекста. Ученые РАН нашли язык, где род существительного меняется по смыслу

22.09 / Король Иордании с трибуны ООН обвинил Израиль в попытке вытеснить палестинцев с их земель

22.09 / Гибридная эволюция: как слияние видов создало идеального хищника песков

22.09 / Премьер-министр Литвы — «В случае нападения мы дадим отпор России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике