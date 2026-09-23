Виткофф — США провели продолжительные переговоры с Ираном через посредников

Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке продолжительные непрямые переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Контакты осуществлялись через посредников, которые в течение дня курсировали между представителями двух сторон.

«Сегодня на полях Генеральной Ассамблеи ООН мы провели продолжительные переговоры с иранской делегацией через посредников, которые в течение всего дня перемещались между двумя сторонами», – написал Виткофф в X. По его словам, посредники «успешно завершили раунд обсуждений», который Вашингтон надеется считать «конструктивным и многообещающим». Их работа будет продолжена.

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Заявление Виткоффа уточняет характер контактов, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Трамп заявлял журналистам, что американские представители провели с иранской делегацией примерно трехчасовую встречу, которая, по его словам, прошла «очень хорошо». Позднее Виткофф дал понять, что переговоры проходили не в формате прямой встречи, а посредством челночной дипломатии.

Переговоры проходят на фоне попыток добиться деэскалации между США и Ираном и урегулировать ситуацию вокруг Ормузского пролива. Ранее высокопоставленный иранский представитель сообщил Reuters, что Тегеран готов обсуждать восстановление полноценного судоходства через пролив при условии снижения американского военного давления и снятия блокады иранских портов.

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