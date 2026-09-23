 

Премьер Великобритании — 7 октября не оправдывает действия Израиля в Газе и ПА

23.09.2026, 5:30, Разное
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года «совершенно ужасающим» и заявил, что Великобритания продолжает поддерживать Израиль и еврейские общины перед лицом угроз, в том числе со стороны Ирана.

«Я самым решительным образом осудил 7 октября. Мы продолжаем осуждать ХАМАС и поддерживаем Израиль перед лицом продолжающихся угроз, в том числе со стороны Ирана, против Израиля и евреев во всем мире», – заявил Бернэм. При этом он добавил: «Но это не оправдывает действия правительства Израиля в Газе или на Западном берегу».

По словам британского премьера, в Газе погибло «слишком много людей, в том числе слишком много детей», а объем поступающей в сектор гуманитарной помощи остается недостаточным. «Мы не будем стоять в стороне, пока ужасные страдания продолжаются, а перспектива решения на основе двух государств подвергается угрозе», – заявил он.

Бернэм также раскритиковал планы строительства в районе E1 между Иерусалимом и Маале-Адумим, заявив, что их реализация может поставить под угрозу возможность создания жизнеспособного палестинского государства. Он напомнил о недавнем решении Лондона запретить торговлю с израильскими поселениями в Иудее и Самарии и ввести санкции против лиц и компаний, участвующих в их расширении.

Британское правительство объявило об этих мерах 8 сентября. Одновременно Лондон подчеркнул, что санкции направлены не против Израиля в целом, а против поселений и связанных с ними структур, и вновь заявил о приверженности созданию двух государств – Израиля и палестинского государства – как основе будущего урегулирования.


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