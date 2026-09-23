 

Бывший военный Шон Уорд, открывший в Йом Кипур огонь у синагоги в Онтарио, умер в больнице

23.09.2026, 8:30, Разное
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29-летний Шон Уорд, открывший в Йом Кипур огонь у синагоги «Бней Яаков» в канадском городе Белвилл, умер от ран, полученных в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщила полиция провинции Онтарио.

Ветеран канадской армии, вооруженный дробовиком, открыл огонь по констеблю Джеффу Смиту, на помощь которому пришел еще один полицейский. Смит также получил тяжелые ранения, его состояние стабильно.

Начато следствие. О мотивах преступления официально не сообщается, однако представительница следственного отдела полиции Кристи Деннет отметила, что целью стрелка была именно синагога.


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