Сомневающиеся в результатах выборов россияне ответят по закону

Государственная дума на первом после выборов заседании поддержала инициативу «Справедливой России» и приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые призваны защитить честь и достоинство руководства ЦИК.

Теперь гражданам России запрещено публично подвергать сомнению результаты выборов всех уровней, если для этого нет законных оснований: официального заявления властей, вступившего в силу решения суда, либо пресс-релиза Центризбиркома.

«Нельзя ставить под сомнение честность сотрудников нашей избирательной комиссии, которые делают всё, чтобы каждый голос был учтён. Лишь враги народа и агенты коллективного Запада могут ставить под сомнение их порядочность, именно против них направлены эти меры», – сказала Ирина Яровая.

За недоверие к ЦИК гражданам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо обязательные работы сроком от тысячи часов. СМИ за публикацию подобных материалов могут быть закрыты на полгода.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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