В РАН доказали украинское происхождение борщевика Сосновского

Специалисты Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова РАН завершили работу над мега-грантом «Борщевик Сосновского: происхождение, описание, методы борьбы и применения».

В ходе многолетних исследований выяснилось, что семена опасного растения попали в Россию с территории Украины – сорняк впервые появился под Житомиром, где из-за действий местных жителей быстро адаптировался и начал распространяться.

«Именно там, в украинском Полесье этот опаснейший вид развивался и крепнул. Именно там он получил своё название в честь борща. Не знаю, специально или нет его семена попали на нашу землю, но это сильно похоже на сознательное вредительство против всей российской фауны», – сказал академик РАН Иван Петров.

В ближайшее время Москва планирует подать иск к Киеву на триллион долларов в Стокгольмский арбитраж с требованием компенсировать все издержки, понесённые из-за распространения борщевика Сосновского.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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