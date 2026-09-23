 

Погранслужба Украины прокомментировала задержание возвращавшегося из Умани израильтянина

23.09.2026, 13:00, Разное
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Государственная пограничная служба Украины прокомментировала публикации СМИ о мобилизации на границе с Румынией гражданина Израиля, который возвращался из Умани после празднования Рош ха-Шана. В сообщении подчеркивается: речь идет о человеке с двойным гражданством.

«Иностранные граждане при пересечении государственной границы не проверяются пограничниками на предмет нахождения на воинском учете в Украине. Кроме того, Государственная пограничная служба Украины не проводит мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу», – отмечается в заявлении, которое цитирует «Интерфакс-Украина».

«В ходе пограничного оформления было установлено, что указанное лицо также имеет гражданство Украины. При этом в соответствующих учетных документах военнообязанных содержались сведения о том, что он находится в розыске. В соответствии с установленными законодательством полномочиями и процедурами пограничники передали мужчину представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки», – заявляет пограничная служба.

Таким образом, считает ГПСУ, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам происшествия.

Согласно публикациям СМИ, речь идет о 49-летнем уроженце Украины Йонатане Карлинском-Машаке, репатриировавшемся в Израиль 14 лет назад. Отец шестерых детей проживает в Бейтар-Илит. О его мобилизации сообщила семья.


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