Парламентские выборы в Марокко — экономика и Израиль

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23.09.2026, 12:30, Разное
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В Марокко проходят 23 сентября парламентские выборы. 16 миллионам избирателей предстоит избрать 395 депутатов парламента. Король назначает премьер-министром представителя партии, показавшей наилучший результат, однако монарх сохраняет решающий голос в государственных делах.

Основные вопросы, беспокоящие марокканцев – безработица и рост дороговизны жизни. Выборы проходят вскоре после прорыва десятков тысяч человек в испанскую Сеуту, и предвыборная кампания большинства партий строится вокруг повышения благосостояния жителей.

В то же время исламистская Партия справедливости и развития (отметим, что такое же название носит и правящая партия Турции) считает основным вопросом отношения с Израилем. Она требует отказаться от нормализации, отражением которой стало недавнее решение открыть в Израиле посольство Марокко.

При этом молодое поколение относится к выборам со скептицизмом, считая, что они никак не изменят положения в стране. Безработица среди молодежи младше 25 лет составляет 37%. При этом граждане в возрасте 18-24 лет составляют всего 4% от общего числа зарегистрированных избирателей.


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