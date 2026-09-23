12 триллионов тонн за 47 лет. Гренландия и Антарктида теряют лед быстрее, чем считалось — новое исследование

Два крупнейших ледяных щита Земли — Гренландский и Антарктический — потеряли более 12 триллионов тонн льда всего за 47 лет. К такому выводу пришли 58 ученых из разных стран. По их данным, растаявший лед поднял мировой уровень моря примерно на 31,4 миллиметра с 1979 года. Результаты опубликованы в крупном докладе, который называют самым надежным долгосрочным описанием изменений ледяных щитов за почти пять десятилетий.

Масштаб исследования

Команда провела 42 отдельных обследования ледяных щитов. В работе использовались данные 27 спутниковых миссий.

Спутниковые записи по ледяному щиту Гренландии датируются 1972 годом. Для антарктического щита они восходят к 1979 году.

Новая оценка учитывает только изменение массы ледяных щитов, которое влияет на уровень моря. Она не включает потерю льда из-за истончения ледяного шельфа, отступления шельфа или отступления льда, засевшего ниже уровня моря.

Что стало причиной потери льда

Исследователи оценивают, что 84 процента потери льда связаны с дисбалансом динамики ледников. Особенно это заметно в местах их слияния с океаном.

Более четырех пятых потерянного льда было сброшено в океан более быстро текущими ледниками. Оно не растаяло на поверхности. Это говорит о долгосрочной тенденции, обусловленной динамической реакцией ледяных щитов на потепление океана.

Оставшиеся 16 процентов потери льда связаны с атмосферой. Среди причин — таяние поверхности и снегопад.

Как океан ускоряет потерю льда

По мере того как люди продолжают выпускать парниковые газы в атмосферу, сжигая ископаемое топливо, океан поглощает большую часть тепла. Это тепло неизбежно задерживается в биосфере.

Когда все больше тепловой энергии поступает в океанические системы, их воды становятся теплее. Течения становятся гиперактивнее.

В Гренландии это вызывает так называемую атлантификацию. Более теплые воды из Атлантики проникают дальше на север, чем когда-либо прежде. Они вторгаются во второй по величине ледяной щит мира.

В Антарктиде, крупнейшем ледяном покрове мира, циркумполярные течения также усиливаются. Это вызвано более сильными ветрами и теплыми водами.

По мере того как эти течения приносят более теплые воды в контакт с ледяными щитами на обоих концах Земли, они проникают глубже в ледники и под них. Тепло распространяется с новых углов.

Ускорение потери льда

Потеря льда резко ускорилась с 1990-х годов. Она не показывает признаков отмены.

Однако результаты 2020–2023 годов могли создать впечатление, что Антарктический полуостров стабилизировался. По мнению исследователей, это лишь отражение краткосрочных изменений погоды. Речь идет в том числе о рекордных снегопадах в Восточной Антарктиде.

Неопубликованные измерения, проведенные с 2023 года, свидетельствуют о возобновлении тенденции ускорения потери льда.

Почему это важно для прогнозов

В дальнейшем эти результаты помогут ученым более точно прогнозировать будущий рост уровня моря. Они также могут побудить к принятию срочных решений для будущего планеты.

Исследователи подчеркивают фундаментальную важность международного научного сотрудничества. Именно оно позволяет решать основные экологические проблемы современности.

Ученые из Европейского космического агентства, не участвовавшие в работе, отметили значимость полученных данных. Они подтверждают необходимость продолжения наблюдений и анализа.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Scientific Data.

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