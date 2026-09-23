Латвия ввела национальные санкции против Усманова и Фридмана после их исключения из списка ЕС

Правительство Латвии ввело национальные санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как Евросоюз согласился исключить их из своего санкционного списка. Два отдельных распоряжения кабинета министров были приняты 22 сентября и вступили в силу немедленно. Они предусматривают финансовые ограничения и запрет на въезд в Латвию.

Усманов и Фридман должны в течение шести недель уведомить Службу финансовой разведки Латвии обо всех принадлежащих им, находящихся под их контролем или управлением финансовых средствах и экономических ресурсах в латвийской юрисдикции. Решения могут быть обжалованы в административном суде, однако подача апелляции не приостанавливает действие санкций. Правительство будет пересматривать их не реже одного раза в год.

Накануне страны ЕС достигли компромисса по продлению персональных санкций, введенных после российского вторжения в Украину. Усманов и Фридман были исключены из списка, а ограничения против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлены сразу на три года вместо обычных шести месяцев. Франция добивалась исключения Усманова, ссылаясь на соображения национальной безопасности, а Люксембург – Фридмана, который предъявил стране иск примерно на 16 миллиардов долларов.

Латвия до последнего выступала против компромисса, однако в итоге воздержалась, что позволило решению ЕС пройти, поскольку Рига не наложила вето. Одновременно латвийское правительство решило сохранить ограничения против двух бизнесменов на национальном уровне. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что Латвия будет использовать имеющиеся юридические механизмы, чтобы не допустить размораживания принадлежащих им средств и экономических ресурсов в стране.

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