 

Минэкономразвития: к 2030 году «социалка» на 35% будет финансироваться за счёт благотворителей. Благотворителями станут работающие россияне

23.09.2026, 16:15, Разное
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Согласно обновлённым планам министерства экономического развития, уже к 2030 году государство снимет с себя около 35% финансирования социальной сферы – этот сегмент планируется закрывать за счёт благотворителей.

Параллельно государство крупно вложится в создание цифровой инфраструктуры для благотворительности – сделать доброе дело сможет каждый россиянин, который заблаговременно не откажется на «Госуслугах» от соответствующих списаний. За счёт интеграции с базами данных Минтруда и налоговой службы, первыми статус благотворителей получат работающие граждане.

Кроме того, рабочие места в учреждениях образования и медицины, на которые долгое время не удаётся найти сотрудника, передадут волонтёрам. Добровольцы, как отмечается в рабочих материалах министерства, могут работать по ненормированному графику (с увеличенным рабочим днём), не получают заработную плату и могут даже пополнять бюджет, если их штрафовать за не слишком прилежное выполнение волонтёрских обязанностей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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