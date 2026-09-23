Минэкономразвития: к 2030 году «социалка» на 35% будет финансироваться за счёт благотворителей. Благотворителями станут работающие россияне

Согласно обновлённым планам министерства экономического развития, уже к 2030 году государство снимет с себя около 35% финансирования социальной сферы – этот сегмент планируется закрывать за счёт благотворителей.

Параллельно государство крупно вложится в создание цифровой инфраструктуры для благотворительности – сделать доброе дело сможет каждый россиянин, который заблаговременно не откажется на «Госуслугах» от соответствующих списаний. За счёт интеграции с базами данных Минтруда и налоговой службы, первыми статус благотворителей получат работающие граждане.

Кроме того, рабочие места в учреждениях образования и медицины, на которые долгое время не удаётся найти сотрудника, передадут волонтёрам. Добровольцы, как отмечается в рабочих материалах министерства, могут работать по ненормированному графику (с увеличенным рабочим днём), не получают заработную плату и могут даже пополнять бюджет, если их штрафовать за не слишком прилежное выполнение волонтёрских обязанностей.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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