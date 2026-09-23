 

Глобальное исследование за 45 лет: волны жары теперь приходят раньше и наступают быстрее

23.09.2026, 16:48, Разное
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Новое исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показало, что волны жары на суше по всему миру начинаются раньше, заканчиваются позже и длятся дольше. Первая волна сезона стала наступать быстрее. За 45 лет сезон жары увеличился почти на 40 дней. Работа выполнена учеными из Южно-Китайского ботанического сада Китайской академии наук.

Что изменилось за 45 лет

Исследователи проанализировали глобальные климатические данные с 1979 по 2023 год. Они изучали даты начала и окончания сезонных волн жары, продолжительность сезона и скорость наступления первой волны каждого сезона.

Результаты оказались тревожными. В среднем первая волна жары начиналась на 3,29 дня раньше за десятилетие. Последняя волна заканчивалась на 5,41 дня позже за десятилетие. Сезон жары продлевался на 8,71 дня за десятилетие.

За весь 45-летний период первая волна жары сдвинулась примерно на две недели раньше. Последняя волна сместилась примерно на 24 дня позже. Сезон жары увеличился примерно на 39 дней.

Где изменения наиболее заметны

По всему миру 72 процента регионов показали тенденцию к более раннему началу волн жары. 79,6 процента продемонстрировали более поздние даты окончания. 92,1 процента показали более длительные сезоны жары.

В целом более сильные изменения наблюдаются в засушливых землях. Это регионы, которые и без того страдают от дефицита воды и высоких температур.

Волны жары стали наступать быстрее

Исследователи классифицировали первую волну жары каждого сезона как быструю, умеренную или медленную. Критерием служило относительное время температурного пика в каждом событии.

С 2001 по 2023 год доля быстрых первых волн жары значительно возросла. Это свидетельствует о недавнем смещении в сторону более быстрого наступления волн жары.

Эти данные показывают, что риски волн жары зависят не только от того, насколько жаркими становятся события и как долго они продолжаются. Важны также время и скорость их развития.

Как это влияет на сельское хозяйство

Более длительный сезон жары увеличивает воздействие экстремальных температур на посевы. С 2001 по 2023 год доля сельскохозяйственных площадей, подвергающихся тепловым волнам в критические репродуктивные периоды, выросла на 1,6–13,3 процента для ряда основных культур.

Речь идет о таких критических периодах, как цветение и формирование зерна. Воздействие тепловых волн также распространилось на ранние и поздние этапы развития сельскохозяйственных культур.

Почему это меняет оценку рисков

Ранее основное внимание уделялось тому, становятся ли волны жары более частыми, сильными и длительными. Новое исследование показывает, что их время и скорость появления также меняются.

Если волны жары приходят раньше и развиваются быстрее, время, доступное обществам и экосистемам на подготовку и адаптацию, может стать еще короче.

Результаты дают новые знания об изменениях глобальных волн жары. Они выделяют время и скорость развития волн жары как важные аспекты климатических рисков.

Что это значит для практики

Результаты предоставляют научные доказательства для улучшения систем мониторинга экстремальных температур и раннего предупреждения.

Помимо интенсивности и продолжительности температуры, при мониторинге жары и оценке риска можно учитывать время начала и окончания волны жары. Также важно учитывать скорость достижения пика первой волны сезона.

Такая информация может помочь улучшить оценку риска волн жары. Она также может поддержать стратегии адаптации в области общественного здравоохранения, сельского хозяйства, управления экосистемами и энергоснабжения.


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