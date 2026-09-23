По многочисленным просьбам граждан в России не будут блокировать «Википедию»

В Государственной думе состоялось первое заседание избранных депутатов IX созыва, на котором парламентарии рассказали о своих планах на ближайшие пять лет. Как заверили народные избранники, они постараются «оградить граждан от напрасных запретов» и не будут блокировать западные сервисы без веских ограничений.

«Взять, например, Википедию. К нам поступают многочисленные просьбы от простых людей не запрещать эту веб-страницу. Разумеется, к ней есть ряд вопросов, но пока мы не будем её блокировать в России», – пообещал Сергей Боярский.

В ближайшее время будет запущен сайт «Нас выбрали», на котором каждый депутат сможет опубликовать личный план по законотворчеству и наказы своих избирателей. Как считают в Госдуме, это станет «подлинной смычкой народа и власти».

«Это будет витрина, на которую люди будут смотреть и видеть, что народные избранники пашут. Также будет сразу понятно, кто из депутатов не отвечает за свои слова или перестал слышать глас народа», – написал глава КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице «ВКонтакте».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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