 

Более 50 стран призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня

23.09.2026, 18:00, Разное
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Более 50 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине и перейти к содержательным мирным переговорам. Заявление перед заседанием Совета Безопасности ООН представили глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. О совместном заявлении 50 стран написало агентство «Укринформ».

Авторы документа напомнили, что Украина согласилась на такое прекращение огня еще в марте 2025 года. «Мы призываем Россию наконец сделать то же самое как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру», – говорится в заявлении.

В документе также выражена обеспокоенность продолжающимися российскими ударами по украинским городам и инфраструктуре, а также атаками в Черном море, которые, по словам подписавших заявление стран, создают угрозу украинскому экспорту зерна и мировой продовольственной безопасности.

К заявлению присоединились большинство европейских стран, а также Израиль, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и ряд государств Латинской Америки.


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