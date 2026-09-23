Ростех представил стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой

Ведущий российский оборонный подрядчик Ростех вывел на рынок стрелковый комплекс для любителей охоты и спорта IGLA, что позволит заместить зарубежные аналоги, ныне недоступные в России из-за санкций.

Винтовка выпускается в двух версиях — для охоты и спорта со стволами 600 и 420 мм. Спортивные стволы несколько тяжелее и рассчитаны на максимально стабильную стрельбу в условиях стрельбища.

В свою очередь более легкие охотничьи стволы обеспечивают баланс между точностью и комфортом в полевых условиях. Для комплекса разработана линейка патронов из пяти вариантов 308 Win (7,62 x 51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket и для спортивной стрельбы Match 160.

IGLA разработана на одном из ведущих предприятий Ростех с полным циклом производства винтовки и патронов из отечественных компонентов. Как сообщили в госкорпорации, высокое качество изделия «позволяет опытному стрелку поражать цель с первого выстрела». К примеру, винтовка с патроном Rocket при стрельбе на дистанции 100 м разлет между попаданиями не превышает 15 мм, что соответствует уровню лучших охотничьих винтовок премиального класса.

IGLA разбирается на две части и собирается буквально одним движением. В разобранном виде винтовка удобна для переноски и помещается в стандартный охотничий рюкзак. У нее регулируемый спуск, а также регулируемый в нескольких направлениях приклад. Для IGLA доступна установка различных прицелов и навесного оборудования.Источник — Ростех

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