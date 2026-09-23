 

Что показало исследование на миллионах людей: названа главная причина риска развития 32 заболеваний

23.09.2026, 18:49, Разное
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Употребление большого количества ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, инсульта, депрессии, тревожности и некоторых видов рака. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Исследователи проанализировали более 50 научных работ, охвативших почти девять миллионов взрослых по всему миру.

Что относится к ультраобработанным продуктам

К ультраобработанным продуктам относятся упакованные снеки, мясные полуфабрикаты, печенье, торты, сладкие напитки и многие готовые блюда. Такие продукты часто содержат значительное количество добавленного сахара, соли и жиров. Их специально производят так, чтобы они имели особенно привлекательный вкус.

При этом не вся обработанная пища относится к ультраобработанной. Консервированные овощи, сыр, хлеб, замороженные фрукты и овощи могут проходить обработку, но сами по себе не обязательно являются рискованными для здоровья.

Что показал анализ

Исследователи изучили данные более 50 научных работ. В них анализировалось питание почти девяти миллионов взрослых людей по всему миру. Период наблюдения в разных исследованиях составлял от двух до 32 лет.

Высокое потребление ультраобработанной пищи связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24 процента. Также избыток таких продуктов повышал вероятность развития диабета на 24 процента, а ожирения на 23 процента.

Дополнительные риски были связаны с раком. Вероятность его развития повышалась на 12 процентов. Депрессия и тревожность увеличивались на 27 процентов. Заболевания пищеварительной системы — на 31 процент. Высокое артериальное давление — на 11 процентов.

Злоупотребление ультраобработанными продуктами также коррелировало с ранней смертью.

Почему это важно

Полученные данные подтверждают, что рацион с преобладанием ультраобработанных продуктов связан с широким спектром проблем со здоровьем. Это не только сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, но и психические расстройства, а также болезни пищеварительной системы.

Исследование подчеркивает, что дело не только в отдельных питательных веществах. Важен сам характер продукта, степень его обработки и то, как он влияет на организм в целом.

Что рекомендуют специалисты

Специалисты рекомендуют не стремиться полностью исключить такую пищу. Более реалистичный подход — постепенно сокращать ее количество.

В качестве альтернативы можно выбирать свежие или замороженные овощи и фрукты без добавок. Также подойдут бобовые, крупы, яйца, рыба и мясо без добавленных соли, сахара и масел.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Family Medicine and Community Health.


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