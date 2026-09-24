 

В США почти к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, угрожавший убить Рэнди Файна и его детей

24.09.2026, 4:30, Разное
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Федеральный суд во Флориде приговорил 26-летнего жителя Массачусетса Эдвина Герреро к девяти годам и 11 месяцам тюремного заключения за угрозы в адрес еврейского конгрессмена-республиканца Рэнди Файна и его двух несовершеннолетних сыновей. Герреро также должен выплатить штраф в размере 15 тысяч долларов. В марте 2026 года он признал вину.

Согласно материалам министерства юстиции США, угрозы были опубликованы не в 2025-м, а 10-15 августа 2024 года, когда Файн еще был депутатом Палаты представителей Флориды. Герреро находился в Испании и размещал в социальных сетях антисемитские сообщения, фотографии оружия и изображения убитого человека. В частности, он угрожал застрелить Файна и писал, что его «два маленьких еврейских мальчика» постигнет та же участь.

После возвращения в США Герреро признался следователям, что именно он размещал эти публикации. При обыске его телефона была обнаружена история поиска с антисемитскими и антиизраильскими материалами. Судья Энн-Ли Гэйлорд Мо постановила, что угрозы в адрес Файна и его детей были мотивированы ненавистью.

На слушании Файн заявил, что особенно тяжело воспринял угрозы в адрес сыновей. По его словам, они «заставили кровь похолодеть». После вынесения приговора конгрессмен написал в X: «Если вы угрожаете насилием избранному должностному лицу во Флориде или его семье, ваша прежняя жизнь закончена».

Расследование проводили ФБР и правоохранительные органы Флориды. В Конгресс США Файн был избран в 2025 году и представляет 6-й округ Флориды.


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