Пакистан нанес авиаудары по Кандагару и другим районам Афганистана

Пакистан в ночь на 24 сентября нанес серию авиационных и беспилотных ударов по территории Афганистана. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что были атакованы десять объектов, которые, по утверждению Исламабада, использовались для хранения и запуска беспилотников против Пакистана. Он назвал удары «точными, соразмерными и строго ограниченными военными целями».

Одной из целей стал Кандагар. Агентство AFP со ссылкой на местного жителя сообщило о звуке реактивного самолета, сильном взрыве и пожаре в центре города. Кандагар является фактическим центром руководства «Талибана», там живет верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. При этом никаких сведений о том, что целью удара был он или его резиденция, нет.

Позднее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид подтвердил удар по Кандагару. По его словам, бомба упала в безлюдном районе девятого округа города и никто не погиб. Afghanistan International также пишет со ссылкой на источники об ударах по Пактии и Хосту: в Гардезе, административном центре Пактии, был атакован военный объект талибов. Данных о потерях там пока нет.

Пакистан утверждает, что накануне его ПВО перехватила восемь беспилотников, запущенных с афганской территории, а силы «Талибана» обстреляли пакистанские пограничные посты. Кабул отрицает, что осуществлял такие атаки.

Нынешние удары стали продолжением резкого обострения между двумя странами. 21 сентября Пакистан уже атаковал цели в провинциях Кунар и Пактика, заявив об уничтожении 28 боевиков. Афганские власти и миссия ООН сообщили тогда о гибели трех мирных жителей и ранении еще четырех.

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