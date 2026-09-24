В авианосной группе Abraham Lincoln за время развертывания зафиксированы восемь попыток самоубийства

Восемь военнослужащих авианосной ударной группы Abraham Lincoln предприняли попытки самоубийства за время нынешнего продолжительного развертывания, включавшего боевые действия против Ирана. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра ВМС США Хунга Као сенатору Кирстен Джиллибранд, оказавшемся в распоряжении CNN. Ни один из этих случаев не закончился гибелью военнослужащего.

Речь идет не только об экипаже самого авианосца, но обо всей ударной группе – авиакрыле и сопровождающих Abraham Lincoln эсминцах. По сведениям CBS News, два из восьми случаев произошли непосредственно во время активных боевых действий с Ираном. Развертывание группы началось в ноябре 2025 года и продолжалось более девяти месяцев; в этом году авианосец провел более 250 дней подряд в море без захода в порт.

В письме Као отмечается, что показатель не выходит за рамки статистики ВМС США: в 2024 году среди примерно 337 тысяч военнослужащих действующего состава было зарегистрировано 356 попыток самоубийства. Вместе с тем один из американских военных чиновников назвал восемь случаев в одной авианосной группе «невероятно высоким» показателем по сравнению с обычным развертыванием. В ударной группе служат примерно 6-7 тысяч человек.

Ранее семьи моряков жаловались на ухудшение психологического состояния военнослужащих, нехватку продовольствия и предметов снабжения, проблемы с водоснабжением и сантехникой. ВМС заявляли, что не фиксируют роста числа суицидальных мыслей и попыток и что экипажам доступны психологи, капелланы и медицинские специалисты. Два моряка во время развертывания прыгали за борт, но оба были спасены.

В конце августа Abraham Lincoln покинул Ближний Восток после того, как его сменила авианосная группа USS George Washington. В начале сентября авианосец зашел в Таиланд, затем прибыл на Гуам и сейчас следует к своей базе в Сан-Диего.

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