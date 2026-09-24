В авианосной группе Abraham Lincoln за время развертывания зафиксированы восемь попыток самоубийства
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Восемь военнослужащих авианосной ударной группы Abraham Lincoln предприняли попытки самоубийства за время нынешнего продолжительного развертывания, включавшего боевые действия против Ирана. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра ВМС США Хунга Као сенатору Кирстен Джиллибранд, оказавшемся в распоряжении CNN. Ни один из этих случаев не закончился гибелью военнослужащего.
Речь идет не только об экипаже самого авианосца, но обо всей ударной группе – авиакрыле и сопровождающих Abraham Lincoln эсминцах. По сведениям CBS News, два из восьми случаев произошли непосредственно во время активных боевых действий с Ираном. Развертывание группы началось в ноябре 2025 года и продолжалось более девяти месяцев; в этом году авианосец провел более 250 дней подряд в море без захода в порт.
В письме Као отмечается, что показатель не выходит за рамки статистики ВМС США: в 2024 году среди примерно 337 тысяч военнослужащих действующего состава было зарегистрировано 356 попыток самоубийства. Вместе с тем один из американских военных чиновников назвал восемь случаев в одной авианосной группе «невероятно высоким» показателем по сравнению с обычным развертыванием. В ударной группе служат примерно 6-7 тысяч человек.
Ранее семьи моряков жаловались на ухудшение психологического состояния военнослужащих, нехватку продовольствия и предметов снабжения, проблемы с водоснабжением и сантехникой. ВМС заявляли, что не фиксируют роста числа суицидальных мыслей и попыток и что экипажам доступны психологи, капелланы и медицинские специалисты. Два моряка во время развертывания прыгали за борт, но оба были спасены.
В конце августа Abraham Lincoln покинул Ближний Восток после того, как его сменила авианосная группа USS George Washington. В начале сентября авианосец зашел в Таиланд, затем прибыл на Гуам и сейчас следует к своей базе в Сан-Диего.
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