ВСУ — ночью перехвачены 227 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 40 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23 (число не указано), 282 барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА (в том числе реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет «Циркон», 3 баллистических ракет, 1 барражирующего боеприпаса и 219 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Одесской области, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Однако этой ночью, судя по заявлению минобороны РФ, интенсивность беспилотных атак со стороны Украины была низкой.

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