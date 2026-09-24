 

ВСУ — ночью перехвачены 227 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 40 БПЛА

24.09.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23 (число не указано), 282 барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА (в том числе реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет «Циркон», 3 баллистических ракет, 1 барражирующего боеприпаса и 219 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Одесской области, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Однако этой ночью, судя по заявлению минобороны РФ, интенсивность беспилотных атак со стороны Украины была низкой.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.09 / В авианосной группе Abraham Lincoln за время развертывания зафиксированы восемь попыток самоубийства

24.09 / Пакистан нанес авиаудары по Кандагару и другим районам Афганистана

24.09 / В Калифорнии задержан 18-летний подозреваемый в антисемитском вандализме

24.09 / В США почти к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, угрожавший убить Рэнди Файна и его детей

23.09 / Ростех представил стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой

23.09 / Складной нож Modulus позволяет менять клинки и конфигурацию рукояти

23.09 / В 10 раз активнее цисплатина: комплексы золота уничтожают рак без вреда для здоровых клеток

23.09 / Трамп пригласил Путина на декабрьский саммит G20, который пройдет в его гольф-клубе

23.09 / Кофе и сон: почему после выпитой вечером чашки твой мозг не восстанавливается, даже если крепко спишь?

23.09 / 934 серебряных денария: в Германии обнаружили клад времен Адриана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике