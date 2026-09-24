 

В Калифорнии задержан 18-летний подозреваемый в антисемитском вандализме

24.09.2026, 5:00, Разное
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В городе Империал-Бич в округе Сан-Диего задержан 18-летний Кристоффер фон Хассел, подозреваемый в нанесении антисемитских надписей и символов ненависти на дома местных жителей. Ему вменяются шесть эпизодов вандализма и шесть эпизодов причинения ущерба имуществу по мотивам нарушения гражданских прав.

Первые два случая были зафиксированы 13 сентября на Элм-авеню и Сикост-драйв. На домах обнаружили свастики и антисемитские надписи, нанесенные, предположительно, черным перманентным маркером. 19 сентября тот же дом на Элм-авеню подвергся нападению повторно, кроме того, похожие надписи нашли в переулке поблизости.

Подозреваемого удалось установить с помощью записей камер наблюдения. В ночь на вторник патруль обнаружил фон Хассела в темном переулке возле одного из мест вандализма. При нем находилось электронное устройство, способное взаимодействовать с беспроводными сигналами, используемыми, в частности, гаражными воротами и системами доступа.

В расследовании участвует подразделение криминальной разведки офиса шерифа округа Сан-Диего и отдел прокуратуры по преступлениям на почве ненависти. В офисе шерифа заявили, что придерживаются политики «нулевой терпимости» к преступлениям, мотивированным ненавистью, и поблагодарили жителей и общественные организации за помощь в расследовании.


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