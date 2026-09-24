 

Французский инженер выпустил компактный подводный дрон BentiX

24.09.2026, 8:33, Разное
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Молодой французский инженер Николас Бораччино, еще будучи студентом, четыре года назад разработал компактный подводный дрон BentiX. К сожалению, кампания на Kickstarter, куда он тогда поместил свое изобретение, не увенчалась успехом, что только подстегнуло Николаса к продолжению работы.

Продолжая развивать свою концепцию, он создал обновленную коммерческую версию дрона. Как и у первой модели, корпус он напечатал на 3D-принтере из полиэтилентерефталатгликоля (ПЭТГ) с эпоксидным покрытием и скрепил винтами из нержавеющей стали. Движение ему обеспечивают четыре съемных (для хранения и транспортировки) векторных двунаправленных бесщеточных двигателя.

Подобно аналогичным дронам, BentiX соединен кабелем с находящимся на поверхности пультом дистанционного управления с джойстиком. На пульте отображается картинка с камеры дрона с разрешением 1080p и частотой 30 кадров/сек. При недостаточной освещенности включаются три прожектора мощностью 300 люмен. Все видео и фото сохраняются во внутренней памяти либо на входящей в комплект внешней SD-карте объемом 32 ГБ.

Дрон может работать в пресной и морской воде. Он оснащен двумя балластными отсеками для регулировки плавучести, может погружаться на глубину до 30 метров и работать около трех часов после двухчасовой зарядки 99,16 Вт⋅ч литий-ионного аккумулятора.

Размеры дрона — 32 х 32 х 16 см. Он выпускается в двух версиях. Комплект BentiX Essential стоит 1490 евро ($1720). В комплект входят ПДУ, кабель с катушкой, зарядные устройства и водонепроницаемая сумка для переноски. Версия Explorer стоит 2090 евро ($2411). Данный комплект дополнен светодиодной лампой на 10000 люмен и роботизированным захватом со сменными насадками для расширения функциональности.Источник &#8212 BentiX


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