ЦИК получит 5 триллионов рублей на строительство новых помещений для голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о начале масштабной кампании по созданию всероссийской сети избирательных участков, на которых граждане смогут проголосовать в комфортных условиях. В ближайшие 10 лет планируется возвести более 50 тысяч помещений для голосования.

«Мы не хотим больше отвлекать школьников от учёбы, но перед нами стоит задача создать нужный для волеизъявления людей вайб, как это говорит молодёжь. Именно поэтому мы приступаем к реализации этого очень необходимого для общества и страны дела», – сказала председатель Центризбиркома.

В ближайшее время ЦИК проведёт конкурс на лучший проект типового избирательного участка, принять участие в котором сможет любой россиянин старше 12 лет. Согласно техническому заданию, площадь помещения для голосования должна составлять не менее 1000 м².

«Также в участке мы хотим видеть туалет, ванную, комнату отдыха для членов комиссии и ряд других нюансов. Полный список требования появится на нашем сайте на днях. Прошу всех граждан изучить этот документ и по возможности прислать нам проект», – призвала Панфилова.

По информации «Ведомостей», из федерального бюджета на строительство новых избирательных участков выделено 5 триллионов рублей.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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