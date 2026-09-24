 

Основательнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве предъявлена окончательная редакция обвинения

24.09.2026, 12:03, Разное
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Российской общественной деятельнице, основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониаве предъявлена окончательная редакция обвинительного заключения. Об этом рассказал ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков.

«Перепредъявлено обвинение в окончательной редакции, мы будем ориентировочно в конце недели знакомиться с материалами дела. Обвинение не изменилось, просто уточнены некоторые формулировки. Иных процессуальных изменений по делу нет, следствие еще продолжается, в суд дело пока не передано», – цитирует его агентство.

Мониава обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Согласно следствию, она публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины. Вину она не признала.

Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним: в начале сентября она была освобождена из-под стражи с ограничениями: ей запрещено покидать дом в вечернее и ночное время. Кроме того, она не имеет права общаться со свидетелями по ее делу и пользоваться социальными сетями. Мониава заявляла, что не намерена покидать Россию и готова отправиться в тюрьму.


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