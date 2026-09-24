Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1674-й день войны

Минобороны РФ 24 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области, продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькое Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотное и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка, Иволжанское, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 1 самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Беленькое, Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 175 военнослужащих, 2 танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины «Козак» и 23 автомобиля. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровское Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерское, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Светлая Долина Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Яблоновка Днепропетровской области, Владимировка, Софиевка и Тарасовка Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 5 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 244371 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31019 танков и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36552 орудия полевой артиллерии и минометов, 72735 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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