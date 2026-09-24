«Палестинская активистка» из Филадельфии оказалась еврейкой с семьей в Израиле

Американская палестинская активистка Ханна Ганн, утверждавшая, что у нее есть как арабские, так и афроамериканские корни, на самом деле оказалась еврейкой. Об этом пишет издание The New York Post.

«Я привилегированная, состоятельная белая женщина. На протяжении долгих лет я лгала о своей идентичности. У меня нет ни палестинского, ни тунисского наследия. Те, кто меня поддерживал, стал жертвой манипуляции. Они ни в чем не виноваты», – призналась она.

Ганн, учительница по профессии, была одной из центральных фигур «антисионистской» сцены Филадельфии, организовывала антиизраильские демонстрации, в том числе – в учебных заведениях. Ее даже называли «главной антисемиткой Филадельфии».

При этом университетские соученики вспоминают, что в годы учебы она не скрывала еврейского происхождения, рассказывая, что у нее есть родственники, живущие в Иудее и Самарии. Отметим, что в ее легенде первыми усомнились другие левые активисты, которые и потребовали разъяснений.

Палестинская коалиция Филадельфии отмежевалась от самозванки: «То, что подобный лжец и манипулятор имел доступ к уязвимым детям, в первую очередь – черным, вызывает глубокое беспокойство». Согласно публикации, она также собирала для себя пожертвования, заявляя, что собственные деньги отправляет «в Палестину».

Отметим, что это не первый подобный случай. В 2015 году была разоблачена афроамериканская активистка Рейчел Долежал, которая на самом деле оказалась белой. Чтобы выдать себя за темнокожую, она использовала макияж, носила парики и много загорала. Случай Долежал вызвал огромный общественный резонанс.

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