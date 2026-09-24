Языковой омбудсмен Украины оштрафовала Зеленского за публичное использование русского языка

Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская приняла решение привлечь президента страны Владимира Зеленского к административной ответственности за публичное использование русского языка.

«Установлено, что 23 сентября 2026 года господин Зеленский в Нью-Йорке перешёл на русский язык, хотя был обязан говорить с журналистами на украинском или английском. На опубликованном видео видно, что он сказал «На ракете, бл**ь», тогда как в украинском языке слова ракета нет», – говорится в официальном пресс-релизе офиса омбудсмена.

Теперь Зеленский обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч гривен, а также принести публичные извинения «за надругательство над государственным языком Украины».

По информации CNN, в настоящий момент прокуратура Нью-Йорка также рассматриваем возможность выписать штраф Зеленскому за нецензурную брань в общественном месте.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro