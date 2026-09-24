Пожар на станции Starlink в Польше, обеспечивающей украинскую армию, власти говорят о диверсии

Польша возложила на Россию ответственность за пожар на станции спутниковой связи Starlink, расположенной в селе Воля-Крабовска в Мазовии. Она обеспечивает, в том числе, потребности Вооруженных сил Украины.

«Это целенаправленная диверсия, призванная вывести станцию из строя, нарушив доступ в интернет различных структур, среди которых и украинская армия. Все указывает, что операция – часть новой фазы гибридной войны», – заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Пожар на станции произошел вечером 23 сентября. Польская сторона отмечает, что он не вывел объект инфраструктуры из строя. «Расследование причин возгорания продолжается, что многое свидетельствует, что такой пожар укладывается в новую российскую атакующую доктрину», – заявил министр.

В то же время пресс-секретарь министерства внутренних дел Яцек Добжинский рекомендовал не спешить с выводами. «Сбор свидетельств еще продолжается. Рассматриваются разные версии – от поджога до короткого замыкания. Но о диверсии говорить пока рано. Не каждый поджог – диверсия», – заявил он.

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