 

Пожар на станции Starlink в Польше, обеспечивающей украинскую армию, власти говорят о диверсии

24.09.2026, 14:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Польша возложила на Россию ответственность за пожар на станции спутниковой связи Starlink, расположенной в селе Воля-Крабовска в Мазовии. Она обеспечивает, в том числе, потребности Вооруженных сил Украины.

«Это целенаправленная диверсия, призванная вывести станцию из строя, нарушив доступ в интернет различных структур, среди которых и украинская армия. Все указывает, что операция – часть новой фазы гибридной войны», – заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Пожар на станции произошел вечером 23 сентября. Польская сторона отмечает, что он не вывел объект инфраструктуры из строя. «Расследование причин возгорания продолжается, что многое свидетельствует, что такой пожар укладывается в новую российскую атакующую доктрину», – заявил министр.

В то же время пресс-секретарь министерства внутренних дел Яцек Добжинский рекомендовал не спешить с выводами. «Сбор свидетельств еще продолжается. Рассматриваются разные версии – от поджога до короткого замыкания. Но о диверсии говорить пока рано. Не каждый поджог – диверсия», – заявил он.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.09 / «Мемориал» выступил с предупреждением для собирающихся посетить Россию

24.09 / ЦИК получит 5 триллионов рублей на строительство новых помещений для голосования

24.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1674-й день войны

24.09 / Основательнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве предъявлена окончательная редакция обвинения

24.09 / Языковой омбудсмен Украины оштрафовала Зеленского за публичное использование русского языка

24.09 / «Палестинская активистка» из Филадельфии оказалась еврейкой с семьей в Израиле

24.09 / Басманный суд оштрафовал правообладателей «Бурлаков на Волге» за неправильный триколор

24.09 / Французский инженер выпустил компактный подводный дрон BentiX

24.09 / ВСУ — ночью перехвачены 227 воздушных целей. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 40 БПЛА

24.09 / В авианосной группе Abraham Lincoln за время развертывания зафиксированы восемь попыток самоубийства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике