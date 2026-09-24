«Мемориал» выступил с предупреждением для собирающихся посетить Россию

Общество «Мемориал» публикует материал, рассказывающий истории российских и украинских граждан, выступивших против российского вторжения и выехавших за границу, но после возвращения в Россию или на оккупированные территории оказавшихся за решеткой.

В подавляющем большинстве случаев их действия квалифицируются как государственная измена. Речь также идет о признании виновными по статьям, связанным с терроризмом, финансированием экстремистской деятельности и незаконных вооруженных формирований.

Общество призывает тех, кто намерен приехать в Россию даже на короткий срок, хорошо взвесить риски. Оно отмечает, что люди, ранее не вызывавшие интереса властей, сейчас могут быть арестованы и осуждены – в том числе и потому, что репрессивные органы не могут допустить снижения показателей, от которых зависят премии и продвижение по службе.

«Итак, мы не рекомендуем вам возвращаться в Россию или на оккупированные территории даже на короткое время и по самым неотложным делам, если вы:

— В РФ или за её пределами делали пожертвования в любые украинские фонды и инициативы даже с чисто гуманитарными целями, а также в фонды, помогающие Украине и беженцам оттуда;

— В РФ или за её пределами делали донаты ФБК, а также другим организациям, признанным в РФ экстремистскими, террористическими и нежелательными;

— Ранее взаимодействовали с такими организациями, даже до их объявления экстремистскими, террористическими и нежелательными в РФ;

— В РФ участвовали в оппозиционных и антивоенных протестных акциях, задерживались и привлекались к административной ответственности, вас вызывали для опросов в отделы полиции, к вам приходил участковый предупредить о недопустимости участия в несогласованных акциях;

— Писали антивоенные или резкие оппозиционные посты или комментарии в любых соцсетях, в том числе – до февраля 2022 года или в первые дни после начала полномасштабного вторжения (даже если позднее вы их, как вам кажется, удалили);

— Уехав за рубеж, размещали фото и видео своего участия в протестных акциях там или фото украинской символики;

— Вы не проверили себя по базе розыска или не получили справку об отсутствии судимости через «Госуслуги» для проверки сведений об уголовном преследовании, чтобы убедиться, что против вас не возбуждено уголовное дело.

— Вы живёте или значительное время жили в Украине, были там в период полномасштабного вторжения (и это отражено в вашем загранпаспорте или российских пограничных базах), вы гражданин/гражданка Украины.

Как следует из нашего обзора, в случае, если что-то из сказанного вас касается, в случае вашего приезда в РФ вам с немалой долей вероятности может грозить уголовное преследование, арест и длительный срок лишения свободы. Мы просим распространять эту информацию и предупреждать о рисках своих близких и знакомых, которых это может коснуться», – пишет «Мемориал».

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