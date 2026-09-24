 

Гутерриш рассказал, что во время саммита глав государств на полях ООН сделал много памятных фотографий

24.09.2026, 16:18, Разное
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился впечатлениями от завершившейся недели высокого уровня в Нью-Йорке. Главным итогом саммита он назвал обширную фотосессию: генсек сфотографировался с президентами и премьер-министрами 96 стран, а также с несколькими вице-президентами, которые, по его словам, «оказались настойчивее, чем ожидалось». 

На вопрос журналистов, собирается ли генсек в ближайшее время способствовать установлению мира, Гутерриш ответил, что расписание полностью заполнено и что он ещё не успел толком пообщаться с президентом Белиза и представителями новозеландских профсоюзов, которые ждут его с прошлого года. По его словам, мир – это процесс, а процесс требует протокольных встреч, а встречи требуют времени, которого катастрофически не хватает из-за плотного графика фотосессий.  

«Люди думают, что генеральный секретарь ООН только и делает, что мирит стороны, – заявил Гутерриш. – На самом деле большая часть работы – это логистика: кого посадить рядом с кем, кто не должен попасть в кадр, кого сфотографировать отдельно, чтобы не было скандала. Я за эту неделю узнал больше о человеческих амбициях, чем за десять лет дипломатии. Мир, конечно, важен, но сначала нужно разобрать фотографии: некоторые главы делегаций требуют, чтобы их вырезали из общего снимка и вставили в другой, где они стоят ближе к центру. Я не жалуюсь, я просто объясняю, почему объявление о перемирии откладывается. Как только я закончу с Белизом и профсоюзами, я обязательно займусь войнами. Но не раньше следующей недели, иначе пропущу ещё одну фотосессию, а это уже неуважение к тем, кто приехал».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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