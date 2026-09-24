Китай планирует создать танк с ядерным двигателем и электромагнитной пушкой

Китайские инженеры представили концепцию нового танка, оснащенного ядерным двигателем и электромагнитной пушкой (рельсотроном) мощностью 50 мегаджоулей. Это будет настоящий исполин весом 60 тонн с модульным ядерным реактором мощностью 10 мегаватт. Именно он будет обеспечивать энергией стрельбу рельсотрона на дальность 450 км и разгонять снаряд до скорости 3,5 км/сек.

Первый прототип будущего танка оснастят дизельным генератором мощностью 1500 л. с. и рельсотроном мощностью 10 МДж с дальностью стрельбы 150 км. Для выработки дополнительной энергии будут задействованы суперконденсаторы. Первая версия будет оснащена электромагнитной броней мощностью 2 МДж. Мощность рельсотрона второй версии предполагается увеличить до 20 МДж, дальность стрельбы при этом возрастет до 300 км, а электромагнитная броня станет еще «прочнее» — до 30 МДж. Конечная ядерная версия будет готова после 2045 года.

Разработчики предлагают использовать реактор мощностью 10 МВт со свинцово-висмутовым охлаждением. Вес радиационной защиты составит не более 3 т, замена топлива будет проводиться не реже раза в пять лет.

Для реализации столь амбициозного и сложного проекта китайским инженерам предстоит решить массу технических проблем. Одна из них — компоновка. Вторая — терморегулирование: тепло реактора нужно как-то отводить. Неясно также, как столь тяжелый танк поведет себя в условиях бездорожья.

Не меньше проблем создает рельсотрон, высвобождающий при выстреле колоссальную энергию. К тому же реактор, обеспечивающий стабильную мощность, не способен одномоментно выдать энергию, необходимую для выстрела, поэтому для накопления энергии между выстрелами потребуются специальные аккумуляторы.

Еще одна проблема — живучесть. Уничтожение танка с ядерной силовой установкой чревато тяжелыми экологическими последствиями. В качестве альтернативы предлагается безэкипажная версия, которая станет платформой для создания боевых машин, оснащенных лазерами, микроволновым оружием, радарами и средствами РЭБ.Источник — South China Morning Post

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