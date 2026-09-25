«Мы поднялись и сражались как львы». Полный перевод речи Нетаниягу на 81-й Генассамблее ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 24 сентября, выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Значительная часть речи была посвящена войне с Ираном и его союзниками, событиям 7 октября и войне в Газе, международным обвинениям в адрес Израиля, а также критике Катара, Турции и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Newsru.co.il публикует полный перевод выступления Нетаниягу.

Выступление началось с демонстративного ухода из зала десятков дипломатов. Среди делегаций, покинувших зал, были представители Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Палестины и др. – ушли представители большинства арабских и мусульманских стран. На столе делегации Ирана был оставлен фотопортрет генерала Касема Сулеймани – командующего подразделением «Кудс» «Корпуса стражей Исламской революции», архитектора «оси сопротивления», который был ликвидирован армией США в аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

При этом делегация Объединенных Арабских Эмиратов осталась в зале. Его выступление слушали представители Бахрейна, Китая и Колумбии. Полного официального списка участников акции ООН не публиковала. Нетаниягу начал речь словами: «Если здесь остались еще моральные трусы, которые пока не покинули этот зал, пожалуйста, сделайте это сейчас».

Полный перевод речи Биньямина Нетаниягу на 81-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября 2026 года

«Господин председатель!

Прежде чем начать, сделаю короткое объявление.

Если здесь остались еще моральные трусы, которые пока не покинули этот зал, пожалуйста, сделайте это сейчас.

Большое спасибо.

Дамы и господа!

Четырнадцать лет назад я стоял на этой трибуне и нарисовал красную черту.

Я обязался не допустить, чтобы кровавый диктаторский режим Ирана создал атомные бомбы, ядерное оружие, предназначенное для уничтожения Израиля, ядерное оружие, способное угрожать всему миру.

Именно это мы и сделали.

А теперь я скажу кое-что, что, возможно, вас удивит.

Разрушить ядерные объекты Ирана было трудно. Очень трудно. Но для меня это было одним из самых простых решений, которые мне когда-либо приходилось принимать на посту премьер-министра. Потому что, если бы мы этого не сделали, мы все были бы мертвы.

А теперь хотите услышать высшую степень иронии?

Защищая себя, Израиль одновременно защищает многие из стран, делегаты которых только что покинули этот зал.

Более того, я хочу, чтобы вы знали: многие их лидеры в частных беседах даже благодарят нас за уничтожение иранского ядерного потенциала.

Трудно представить себе более поразительное лицемерие, но именно это мы и наблюдаем.

Мы не впервые сталкиваемся с угрозой уничтожения.

5 июня 1967 года Израиль был окружен врагами, которые открыто клялись уничтожить нас.

Нас тогда не было в Иудее и Самарии – в сердце исторической родины еврейского народа. Нас не было в Газе. Нас не было на Голанских высотах.

И, господин аш-Шараа, вам стоит знать: евреи находятся на Голанских высотах со времен Моисея. Об этом можно прочитать в Библии.

В то время, накануне Шестидневной войны 1967 года, нас не было ни в одном из этих мест. Мы находились на крошечной полоске земли – да и сейчас остаемся на крошечной полоске земли, – площадь которой составляет примерно треть процента от территории всего арабского мира.

И тем не менее нас обвиняют в колониализме. Вот такой колониализм.

И кто нас обвиняет? Среди прочих – люди в Великобритании и Франции. Ради всего святого, да они сами придумали этот термин. Их колонии охватывали весь земной шар.

Колониализм… Да бросьте вы. Еще одна ложь.

Но и тогда, на этом крошечном клочке земли – без Западного берега, без Газы, без Голанских высот – речь шла о самом существовании единственного еврейского государства. Потому что именно в этом суть этого конфликта. Дело не в территориях. Дело в существовании еврейского государства – в любых границах.

И именно тогда нам угрожали уничтожением три арабские армии, готовившиеся вторгнуться в Израиль.

Знаете, что в то время делали израильтяне? Они рыли братские могилы, готовясь к тысячам и тысячам погибших, готовясь хоронить наших мертвых.

В то время я был израильским школьником, учившимся в Филадельфии, штат Пенсильвания.

За пять дней до начала войны я прилетел обратно в Израиль.

Я увидел страну, погруженную в полное затемнение.

Израиль готовился принять удар.

Я вернулся, чтобы увидеть своего брата Йонатана, Йони.

Ему был 21 год, он был офицером-парашютистом. Как и вся армия, его подразделение уже было мобилизовано. Я отправился искать его. Мне сказали, что парашютисты расположились лагерями в садах, в апельсиновых рощах вокруг Рамле.

Я приехал туда и стал спрашивать солдат: «Вы знаете, где Йони Нетаниягу?»

«Нет». «Нет».

А потом один сказал: «А, вы про того молодого парня? Да, он в соседней роще».

Я пошел туда и вдруг в конце длинного ряда деревьев увидел своего брата.

Он был совершенно потрясен, увидев меня.

«Биби, – заявил он, – что ты здесь делаешь?»

Мы побежали друг к другу и обнялись.

За чашкой импровизированного армейского кофе я задал ему вопрос, который не давал мне покоя, вопрос, который тогда волновал всех.

«Ну что, Йони, – спросил я, – что будет?»

Он помолчал. А затем заявил то, чего я никогда не забуду.

«Мы победим, – заявил он. – У нас нет другого выбора».

Я помню эти слова так, словно это было вчера.

Мы победим. У нас нет другого выбора.

И мы победили.

Девять лет спустя палестинские террористы захватили пассажирский самолет, направлявшийся в Израиль. Они угнали его в Энтеббе, в Уганду.

Подобно нацистам, террористы отделили еврейских пассажиров – мужчин, женщин, детей, младенцев. Они угрожали убить их всех, если Израиль не освободит палестинских террористов.

А затем, 4 июля 1976 года, в день двухсотлетия Соединенных Штатов, в ходе одной из самых драматичных спасательных операций современности Йони повел своих отважных солдат в самое сердце Африки.

Чудесным образом они спасли 103 еврейских заложника и вернули их домой, всех до единого.

Мой брат, командовавший штурмовой группой, стал единственным израильским солдатом, погибшим в этой операции.

Я хочу еще раз поблагодарить Уганду за то, что недавно на месте его гибели был установлен памятник Йони.

Друзья мои!

Слова Йони столь же верны сегодня, как и более полувека назад.

Мы победим. У нас нет другого выбора.

Никогда это не проявлялось так ясно, как 7 октября 2023 года – в самый мрачный день в истории Израиля.

В тот страшный день тысячи палестинских террористов ворвались в Израиль из Газы.

И я хочу, чтобы вы знали: в то время в Газе не было ни одного израильтянина. Ни одного гражданского, ни одного солдата. Ни одного!

Но это ничего не изменило.

Террористы ХАМАСа устроили крупнейшую резню евреев со времен Холокоста.

Они ходили от дома к дому и расстреливали израильских граждан в упор. Они делали это с дьявольским наслаждением. С садистской радостью они вели прямые трансляции своих убийств.

И кого они убивали? Тех самых израильтян – своих соседей, – которые давали им работу, которые забирали палестинских детей у границы с Газой, отвозили их в израильские больницы на лечение от рака, а затем привозили обратно.

Можете представить себе такое чудовищное зло?

Эти чудовища из ХАМАСа убивали людей, переживших Холокост. Они сжигали младенцев заживо на глазах у их родителей. Они обезглавливали наших мужчин. Они жестоко насиловали наших женщин, а затем убивали их.

Всего в тот день они убили 1200 израильтян.

Я хочу, чтобы вы поняли, что это означает для страны с населением 10 миллионов человек. Пропорционально это было бы равнозначно убийству 40 тысяч ни в чем не повинных американцев менее чем за 24 часа.

Это шестнадцать 11 сентября. Шестнадцать терактов масштаба 11 сентября, произошедшего совсем недалеко отсюда.

В тот самый мрачный день наши враги ожидали, что мы рухнем.

Но мы не рухнули. Вместо этого мы поднялись и сражались как львы.

Последние три года наши героические солдаты день за днем ведут войну на семи фронтах.

Знаете ли вы еще одну страну размером с Нью-Джерси, способную вести войну на семи фронтах? И вести ее три года?

Семь фронтов: ХАМАС, «Хизбалла», хуситы, Иран, вооруженные формирования в Ираке, вооруженные формирования в Сирии, палестинские террористы в Иудее и Самарии.

Они все объединились против нас, чтобы стереть нас с лица земли.

У них не получилось.

Потому что вместо того, чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительные удары по каждому из них.

Вместе с нашими великими американскими друзьями мы сокрушили армию, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ядерные объекты Ирана.

Израиль нанес тяжелый удар по ХАМАСу. Мы разгромили «Хизбаллу».

Помните пейджеры? Так вот, могу вам сказать: «Хизбалла» их точно помнит.

А что стало с большей частью огромного арсенала «Хизбаллы» – 150 тысяч баллистических ракет и других ракет, нацеленных на наших мирных жителей?

Их больше нет.

Лидеры «Хизбаллы» – мертвы.

Их боевой дух – сломлен.

Главные террористы, худшие массовые убийцы на земле, убивавшие не только израильтян, но и американцев, британцев, граждан десятков стран, – Хаменеи, Дейф, Синуар, Хания и Насралла, а также тысячи других террористов, стремившихся уничтожить нас, – всех их больше нет.

Оставшиеся террористы отчаянно пытаются перегруппироваться.

Каждый день они пытаются убивать наших людей.

И в особенности они пытаются убивать наших людей на нашей исторической родине, в Иудее. Кстати, именно отсюда происходит слово «еврей». Иудея – это наша земля.

Они пытаются убивать нас. Тысячи попыток в год. Их мишенью становятся семьи, мирные семьи, едущие по дорогам. Они стреляют в беременных женщин. Они стреляют в целые семьи.

Разумеется, ничего этого не показывают ни международные СМИ, ни социальные сети. Ничего.

Зато они рассказывают о горстке молодых правонарушителей, примерно 150 человек, которые бросаются камнями, рубят оливковые деревья, иногда что-то поджигают.

Я не могу этого терпеть. Я не потерплю самосуда. Мы правовое государство. Поэтому мы задействовали против них Службу общей безопасности (ШАБАК).

Но именно это они называют «насилием поселенцев».

А сколько погибших в год? Может быть, двое или трое. За все то время, пока эта тема обсуждается, возможно, двое или трое погибших.

И сравните это с тысячами террористических нападений на мирных поселенцев – порядочных, законопослушных людей.

Какое искажение действительности. Это уже навязчивая идея.

Я слышу, как это обсуждают здесь. Лидеры государств всерьез говорят об этом. И говорят с таким важным видом: «Мы не можем мириться с насилием поселенцев».

Вы не понимаете, о чем говорите.

И послушайте. Два дня назад… Я говорю это моему коллеге Эммануэлю Макрону.

Два или три дня назад житель Франции Нетанэль Шукрун, отец шестерых детей, был застрелен, когда вместе со своим 16-летним сыном приехал к источнику.

Террорист ХАМАСа в Иудее и Самарии подошел и выстрелил в него в упор.

Последними его словами были: «Беги, беги, сын. Спасайся».

Это было три дня назад.

Два дня назад в Иудее и Самарии палестинский террорист сбил резервиста, офицера запаса Нерию Лейтера. Сейчас он борется за жизнь в иерусалимской больнице.

Я посетил его семью прямо перед тем, как сел в самолет и прилетел сюда.

Нерия, отец четверых детей, – сын Йехиэля Лейтера, нашего выдающегося посла в Соединенных Штатах.

Три года назад старший сын Йехиэля, Моше, отец шестерых детей, погиб при зачистке заминированного здания в Газе.

Йехиэль, брат мой, твоя боль неизмерима.

Весь народ Израиля, как и многие люди за пределами Израиля, молится за жизнь Нерии.

Но, несмотря на боль, несмотря на страдания, мы не сдаемся.

Незадолго до нападения Нерия написал в социальной сети: «У нас нет другой страны. Защищать ее – это привилегия».

Нерии и всем героям Израиля я даю священную клятву:

Ваша жертва не будет напрасной.

Мы продолжим защищать наше государство.

Мы продолжим побеждать.

Потому что у нас нет другого выбора.

В этой борьбе с варварами у нас не было более важного партнера, чем президент Трамп.

Я благодарю его за смелое лидерство.

Он смело выступил против огромной опасности, угрожавшей Америке, Израилю и всему миру.

Еще десятилетия назад он понял: если не остановить фанатичных аятолл, скандирующих «Смерть Америке! Смерть Израилю!», в конце концов они попытаются осуществить свои безумные фантазии.

Поэтому Израиль и Америка действовали вместе не только ради собственной защиты, но и ради спасения цивилизации.

Отважные американские пилоты вместе с отважными израильскими пилотами выполняли совместные боевые задания в небе над Ираном.

Америка и Израиль также вместе работали над возвращением наших оставшихся заложников.

Мы вернули всех, до последнего.

Вы спрашиваете, почему мы побеждаем?

Йони заявил это очень просто: у нас нет другого выбора.

На протяжении всей этой долгой войны наша цель не менялась: победить!

Победить с непоколебимой решимостью. Победить с неослабевающим мужеством.

Потому что это Израиль.

Один народ, сражающийся за одно будущее.

Левые и правые. Молодые и пожилые. Религиозные и светские.

Есть ли у нас разногласия?

Конечно. У кого их нет?

Но в критические моменты, в те моменты, которые определяют нашу судьбу, мы стоим вместе, потому что то, что нас объединяет, гораздо сильнее: наша история, наши ценности, наше мужество.

Мужество нашего отважного народа, выдержавшего тысячу тяжелых баллистических ракет, которые Иран обрушил на наши города, на наших мирных жителей.

Дамы и господа!

Вы сидите здесь, в зале Генеральной Ассамблеи ООН.

Вы знаете, что сделала бы всего одна баллистическая ракета весом в тонну, если бы попала сюда?

Она уничтожила бы весь этот комплекс.

А две такие ракеты фактически уничтожили бы ООН.

Так что представьте: тысяча гигантских ракет падает с неба на ваши города, на ваши дома.

Я отдаю должное мужеству народа Израиля.

Я отдаю должное мужеству наших отважных солдат – евреев, христиан, друзов, мусульман.

ЦАХАЛ – самая нравственная армия в мире.

Три года они доблестно ведут войну на семи фронтах.

Но у этой войны есть и восьмой фронт.

Это война за правду.

Она ведется в мировых СМИ, а наиболее разрушительно – в социальных сетях.

Несколько иностранных государств потратили неисчислимые миллиарды на распространение лжи о моей стране.

Первым это начал делать Катар.

Еще десятилетия назад он начал вливать огромные средства в американские университеты и такие токсичные СМИ, как «Аль-Джазира».

То же самое они делали, кстати, и в Европе.

Их цель была очевидна: промыть мозги молодежи, чтобы она возненавидела Израиль, возненавидела Америку, возненавидела Запад.

А ведь это тот самый Катар, который принимает у себя палачей ХАМАСа, ответственных за 7 октября.

А теперь страной, превратившейся в крупнейшего распространителя антисемитской лжи, стала Турция.

Эрдоган – тиран. И он также принимает у себя главарей террористической организации ХАМАС.

Он убил тысячи курдских мирных жителей.

Он отрицает геноцид армян.

Он сажает в тюрьмы журналистов и лидеров оппозиции.

По-моему, в этом отношении ему принадлежит мировой рекорд. Хотя конкуренция серьезная. Но, думаю, он номер один.

Он незаконно оккупирует северную часть Кипра, государства – члена Европейского союза, и регулярно совершает нарушения в отношении Греции, члена NATO.

Теперь он хочет захватить Сирию.

Что ж, это неудивительно, потому что он практически каждый день призывает уничтожить Израиль.

Он говорит, что станет правителем Иерусалима.

Нет, сэр. Не станете.

Это наша страна, наш город, наша вечная столица.

Тираны по всему миру пытаются угрожать нам. Своей кампанией лжи они пытаются подорвать нашу решимость.

Но в конечном счете, как и на поле боя, еврейский народ победит.

Это потребует времени.

Потребуется время, чтобы победить ложь.

Потребуется время, чтобы мир признал то, что совершенно очевидно:

ХАМАС использовал палестинских мирных жителей в качестве живого щита.

Он использовал больницы, школы и мечети как командные пункты террористов.

Он похищал значительную часть продовольствия, которое мы пропускали в Газу.

В то время как ХАМАС делал все возможное, чтобы удерживать палестинских мирных жителей в зоне боевых действий, зачастую под дулом оружия, Израиль делал все возможное, чтобы вывести их из опасной зоны.

Мы отправили миллионы текстовых сообщений с предупреждениями мирным жителям покинуть районы боевых действий.

Мы сделали миллионы телефонных звонков.

Мы сбросили миллионы листовок.

Я хочу задать вам несколько вопросов.

Какой режим, совершающий геноцид, предоставляет миллион доз вакцины от полиомиелита населению противника?

Какой режим, совершающий геноцид, обеспечивает доставку в Газу двух миллионов тонн продовольствия?

Это тонна на каждого человека.

Обвинение Израиля в геноциде – величайшая ложь этого века.

Если вы хотите понять, насколько велика эта ложь, если хотите понять, насколько абсурдно это обвинение, послушайте полковника Джона Спенсера.

Он возглавляет исследования городской войны в Вест-Пойнте и считается ведущим мировым специалистом в области боевых действий в городской застройке.

Кажется, сегодня он здесь с нами.

Полковник Спенсер изучал городские войны всех эпох – от древности до наших дней, от Древней Греции до Мосула и Газы.

Вот что говорит полковник Спенсер:

«Израиль сделал для предотвращения гибели мирных жителей на войне больше, чем любая другая армия в истории».

Мы предприняли бесчисленное множество мер, чтобы защитить гражданское население.

Это геноцид?

Конечно нет.

Это противоположность геноциду.

И всем тем, кто распространяет эту ложь о моей стране и о наших отважных солдатах, – сидят ли они в этом зале или в кабинете антисемитского мэра Нью-Йорка, – я говорю:

Позор вам.

Позор вам за то, что вы искажаете факты.

Позор вам за то, что вы меняете местами жертву и агрессора.

Позор вам за то, что вы плюете в лицо правде.

Господин Мамдани!

С тех пор как вы были избраны мэром этого города, многие евреи больше не чувствуют себя в безопасности в Нью-Йорке.

Они говорят со мной. Они рассказывают мне: это уже не тот город, который мы помним. Он так быстро изменился.

И это неудивительно.

Вы восхваляли преступников, осужденных за поддержку ХАМАСа.

Вы считаете своими друзьями таких людей, как Хасан Пайкер, который сказал, что Америка заслужила 11 сентября.

Америка заслужила 11 сентября.

Ну и друзья у вас.

Вы приглашаете к себе домой палестинского журналиста, который снимал, как террористы ХАМАСа избивают и пытают израильских заложников, а позднее признался, что отказался публиковать эти видеозаписи, чтобы защитить – как вы уже догадались – террористов.

Ваша жена поставила «лайк» публикации, восхвалявшей резню 7 октября.

Она «лайкнула» и другую публикацию, в которой говорилось, что Тель-Авив не должен существовать.

Вы отказались осудить что-либо из этого.

Вы неоднократно ложно обвиняли Израиль в геноциде.

Господин Мамдани, вы пытались помешать мне приехать сюда. Вы пытались заставить меня замолчать.

Вы не сможете заставить меня замолчать.

Вы не сможете заставить замолчать правду.

А вот простая правда:

Израиль не совершал геноцид.

Израиль предотвратил геноцид.

Потому что именно это приятели господина Мамдани из ХАМАСа сделали бы с нами, если бы мы их не остановили.

Они убили бы всех нас до последнего.

Ложь, которую вы и другие антисемиты распространяете о евреях и еврейском государстве, имеет реальные последствия.

В Нью-Йорке евреям угрожают по дороге в синагогу.

Евреев режут ножами на улицах.

Евреев демонизируют.

Их делают мишенью просто потому, что они евреи.

Евреев убивали в Сиднее, Манчестере, Монреале, Боулдере, штат Колорадо.

На них нападали в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине, Вашингтоне.

Антисемиты всего мира хотят запугать наш народ.

У меня для них новость.

Времена, когда евреи были беззащитными жертвами, которых гнали на убой, –

эти времена закончились!

Сегодня у нас есть государство.

Сегодня у нас есть армия.

Сегодня у нас есть народ, который готов и хочет защищать себя.

Поэтому сегодня у меня есть одно послание евреям всего мира:

Поднимите голову.

Гордитесь.

Будьте уверены в себе.

Не позволяйте запугать себя.

Дайте отпор.

А всем остальным, кто хочет защищать правду и справедливость, я говорю: присоединяйтесь к нам в борьбе против варваров, угрожающих нашей общей цивилизации.

Но я должен говорить с вами откровенно.

Не все дают отпор.

Мы это видели.

Потому что, в отличие от Израиля, некоторые – и в последнее время особенно в Западной Европе – предпочли этого не делать.

Лидеры этих стран предпочли уступить антисемитским толпам.

Они выбрали слабость.

Они выбрали умиротворение.

Мы не можем уклоняться от печальной истины, которая перед нами.

Многие в свободном мире боятся защищать свободу.

И я спрашиваю их: какое будущее принесет вам такое поведение? Каким станет ваш мир?

Братство демократий или «Братья-мусульмане»?

Сколько еще времени вам потребуется, чтобы увидеть, что эти фанатичные джихадисты перекрывают ваши водные пути, ваши поставки энергоносителей, ваши экономические артерии?

Могу заверить вас, дамы и господа: мы в Израиле не ждем, пока другие пробудятся от своей нравственной спячки.

Мы идем вперед.

Мы сами создаем будущее.

Мы совершаем невероятные прорывы в медицине, сельском хозяйстве, искусственном интеллекте – «превосходящем интеллекте».

И мы предлагаем эти удивительные инновации всему человечеству.

Израиль никогда не был сильнее.

Мы не боимся.

Но я скажу вам, кто боится.

Тираны в Тегеране.

Вот кто боится.

Знаете, кого они боятся больше всего?

Собственного народа.

Храброго иранского народа, который так долго и так многим жертвовал.

Иранский режим особенно боится, когда у его граждан есть вот это.

Это устройство связи – Starlink, которое позволяет людям получать доступ к правде, делать собственный выбор, пользоваться свободой мысли и свободой слова.

Именно поэтому иранский режим тратит миллиарды долларов на цензуру интернета.

Господин председатель, я оставлю это устройство вам, чтобы вы могли передать его иранской делегации. Когда они неизбежно перейдут на другую сторону, они тоже смогут свободно рассказать свою историю в социальных сетях.

Тем, кто протестует снаружи, лицемерным делегатам, покинувшим этот зал, я задаю вопрос:

Где вы были, когда иранские тираны убивали и калечили десятки тысяч безоружных иранских мирных граждан?

Когда они убивали и калечили тысячи собственных граждан?

Где вы были?

Вы устраивали массовые митинги?

Голодовки?

Вы протестовали у здания иранского представительства при ООН?

Вы хотя бы выступали в защиту христиан, подвергающихся преследованиям в Иране и по всему Ближнему Востоку?

Нет. Ничего этого вы не делали.

Потому что вы фальшивые защитники прав человека.

Раз уж мы заговорили о христианах: вы знаете, что их число резко сокращается во всем Ближнем Востоке, где их преследуют и травят, за одним исключением – в моей стране, в Израиле, где христианская община растет, процветает и добивается успеха.

Более того, вы не протестовали и тогда, когда мы ушли из Вифлеема.

Когда его контролировали мы, население там на 80-90% было христианским.

Мы передали его Палестинской автономии.

А сегодня там 80-90% мусульман.

Христиан оттуда вытеснили.

Вы протестовали?

Вы говорили об этом?

Ничего.

Nada.

И сейчас вы ничего не сказали об Иране.

Ничего не сказали об Иране.

Но я хочу сообщить вам хорошую новость.

Несмотря на ваше молчание, несмотря на ваше лицемерие, лишь вопрос времени, когда в Иране произойдет нечто невероятное.

Сила народа одолеет тех, кто находится у власти.

Я хочу, чтобы вы внимательно вслушались в мои слова.

Однажды – и, возможно, этот день не так далек – иранский народ станет свободным.

Его кровавый режим падет под тяжестью собственной лжи, коррупции и жестокости.

Этот злой режим падет.

И все мы будем праздновать этот день.

Дамы и господа!

История моего народа, еврейского народа, насчитывает более трех тысяч лет.

Сегодня мы говорим на том же языке, на котором говорили тогда.

Мы живем на той же земле, на которой жили наши предки – Давид, Соломон, Исайя и Иеремия.

Это наша земля.

Земля Израиля.

Наши пророки, наше предназначение и наш народ уникальны в истории.

Наши ценности тысячелетиями вдохновляли человечество.

Вера в единого Бога.

Святость жизни.

Верховенство закона.

Наше вечное стремление к миру.

Наше вечное стремление к справедливости.

Именно эти священные ценности вели нас на протяжении веков.

Именно эти священные ценности помогали нам снова и снова опровергать ход истории.

Великий американский писатель Марк Твен лучше всего выразил это 125 лет назад.

Он заявил это задолго до возрождения современного еврейского государства, задолго до великих побед израильских солдат.

Вот что он написал:

«Еврей вел удивительную борьбу в этом мире во все века, причем его руки были связаны за спиной…

Египтянин, вавилонянин и перс возвысились, наполнили планету шумом и великолепием, а затем поблекли, превратились в призраки и исчезли…

Другие народы возникали и некоторое время высоко несли свой факел, но он угасал, и теперь они сидят во мраке…

Еврей видел их всех, пережил их всех и сегодня остается тем же, кем был всегда, не демонстрируя ни упадка, ни немощи возраста, ни ослабления духа, ни угасания энергии…»

Дамы и господа!

На протяжении веков тирании, пытавшиеся уничтожить нас, снова и снова терпели поражение.

С Божьей помощью они будут терпеть поражение и впредь.

Если мы соберемся с мужеством, если укрепим нашу решимость, мы продолжим побеждать.

Как сказано в Библии: «Нецах Исраэль ло йешакер» – вечность Израиля не обманет.

И причина проста.

У нас нет другого выбора.

Спасибо всем.

Хаг самеах ле-ам Исраэль.

С праздником, народ Израиля.

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