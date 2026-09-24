51 против 49: в Техасе всё-таки запретили детям проносить в школы автоматическое оружие

Палата представителей штата Техас 51 голосами против 49 всё-таки приняла скандальный законопроект, который запрещает несовершеннолетним проносить в школы автоматическое оружие за исключением государственных праздников и специальных дней, установленных администрацией школы.

Противники этого закона указывали на необходимость защиты прав, гарантированных Конституцией и законами штата. Аргументы же сторонников были не столь состоятельны: чаще всего они жаловались на скулшутинги и другие неудобства. Впрочем, некоторые школы уже объявили, что не будут выполнять новое требование – для этого у них есть лазейки.

«Закон позволяет «старшим учащимся», которые отвечают за общую безопасность, всё-таки проносить автоматические винтовки для защиты периметра в случае нападения террористов. Мы можем присвоить статус старшего учащегося всем, кто захочет и дальше приносить на учёбу свой AR15», – рассказал директор одного из учреждений.

В настоящий момент только в 12 из 918 школ Техаса нет оружейной комнаты. Средний срок активности скулшутера до того момента, пока его не застрелят ответным огнём, в штате не превышает шести секунд, что считается национальным рекордом.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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