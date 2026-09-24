Искусственный интеллект, панды и студенты — встреча Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из основных тем переговоров стала регуляция в области искусственного интеллекта. На повестке дня также такие вопросы, как тарифы, ситуация вокруг Ирана и Тайваня.

«Я рад приветствовать моего настоящего друга. Работая вместе, мы с президентом Си очень многого достигли в решении стоящих перед нами вопросов. Мы обсудим безопасность, технологии, а также супер-интеллект», – заявил Трамп, называющий так искусственный интеллект.

«Наши страны отличаются друг от друга, но наши интересы тесно переплетены, и мы должны укреплять взаимное доверие», – заявил китайский гость. Он также пригласил 100000 американских студентов посетить в ближайшие пять лет КНР в рамках программы по обмену.

Еще один традиционный инструмент мягкой силы Китая – «дипломатия панд». Си Цзиньпин сообщил, что через несколько дней в зоопарк атланты прибудут два медведя, отметив, что панды уже много лет служат посланниками дружбы между КНР и США.

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