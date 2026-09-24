 

Выступление Нетаниягу в ООН — «Если есть еще трусы, желающие уйти — пусть уйдут сейчас»

24.09.2026, 20:33, Разное
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Глава правительства Биньямин Нетаниягу начал свое выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Когда израильский премьер поднялся на трибуну, десятки представителей разных стран встали и демонстративно покинули зал, некоторые другие начали кричать «Ам Исраэль Хай» («Народ Израиля жив»). Израильский премьер, комментируя уход дипломатов, отметил: «Если есть еще трусы, которые хотят уйти, пусть уйдут сейчас».

Перед зданием Генеральной Ассамблеи ООН перед началом выступления Нетаниягу были организованы две демонстрации – антиизраильская и произраильская. Нетаниягу традиционно сопровождал свое выступление отсылками к истории – как к истории Израиля, так и к своей личной истории и истории своей семьи, включая упоминание гибели своего брата Йони Нетаниягу в операции «Энтеббе».

«Четырнадцать лет назад я стоял здесь, нарисовал красную черту и обязался не допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, которое будет угрожать Израилю и всему миру, – напомнил премьер-министр Израиля. – Именно это я и сделал. Нанести удар по ядерной программе Ирана было трудно, очень трудно. Но для меня как премьер-министра это решение было очень простым, потому что не сделай мы это – мы все погибли бы».

«Защищая себя, Израиль одновременно защищает многие из стран, делегаты которых только что покинули этот зал, – продолжил Нетаниягу. – Более того, я хочу, чтобы вы знали: многие их лидеры в частных беседах даже благодарят нас за уничтожение иранского ядерного потенциала. Абсурд!»


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