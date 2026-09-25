 

Из словаря русского языка уберут слово «разрешить»

25.09.2026, 11:18, Разное
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Российская академия наук (РАН) по инициативе Института русского языка им. В. В. Виноградова приняла решение об изъятии из лексического состава русского языка глагола «разрешить» в связи с утратой им актуальности.

«Наша инициатива взята не с потолка, – заверяет старший лингвист Галина Ежова, – При помощи искусственного интеллекта был произведён комплексный анализ информационных материалов на русском языке и сайтов федеральных органов власти за календарный год – глагол «разрешить» встречается считанные разы, а вот антонимы гораздо чаще»

В институте заверили, что запрет не будет носить тотальный характер и к гражданам, использующим этот глагол в устной речи, санкции применены не будут, а вот из словарей слово уберут. Изменения затронут и официальное дело производство – лингвисты рекомендуют заменить существительное «разрешение» на «позволение»: «позволение на строительство», «позволительные документы», «позволение на выезд за границу».

«Людям потребуется определённый переходной период, чтобы понять, что разрешать больше ничего не будут, но на некоторые послабления можно рассчитывать», – предположила Ежова.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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