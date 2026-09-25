 

В Москве политолога Александра Кынева арестовали по делу о наркотиках

25.09.2026, 16:33, Разное
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Перовский суд Москвы 25 сентября арестовал политолога Александра Кынева по делу о наркотиках, пишет «Медуза», ссылаясь на данные суда и адвоката Михаила Бирюкова.

Кыневу вменяют незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Кынев не признает вину, защита будет обжаловать арест, сообщил адвокат «Медузе».

Когда Кынев был задержан, неизвестно. Еще недавно в телеграм-канале политолога выходили посты, в которых он комментировал итоги выборов в Госдуму. Последняя публикация вышла 23 сентября.

Александр Кынев – политолог и один из самых авторитетных специалистов по российской региональной политике и выборам – как на региональном, так и на федеральном уровнях. В феврале власти РФ объявили Кынева «иностранным агентом».


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