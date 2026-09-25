Министерство юстиции России объявило «иноагентом» проект «Ходорковский LIVE»

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25.09.2026, 17:04, Разное
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Министерство юстиции РФ объявило «иностранным агентом» проект «Ходорковский LIVE», сообщается на сайте ведомства 25 сентября.

Также в реестр «иноагентов» попали журналист Валерий Клепкин и искусствовед Мария Микаелян.

«Ходорковский LIVE» – журналистский проект, созданный Михаилом Ходорковским (он так же объявлен «иноагентом»). В ютубе на него подписаны более 3,4 миллиона пользователей.


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