Министерство юстиции России объявило «иноагентом» проект «Ходорковский LIVE»

Министерство юстиции РФ объявило «иностранным агентом» проект «Ходорковский LIVE», сообщается на сайте ведомства 25 сентября.

Также в реестр «иноагентов» попали журналист Валерий Клепкин и искусствовед Мария Микаелян.

«Ходорковский LIVE» – журналистский проект, созданный Михаилом Ходорковским (он так же объявлен «иноагентом»). В ютубе на него подписаны более 3,4 миллиона пользователей.

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