В России появится утилизационный сбор на углекислый газ

Заместитель министра финансов России Иосиф Гольдштейн объявил о введении с 1 января 2027 года нового налога – теперь гражданам придётся ежемесячно платить за выделяемый ими и их питомцами углекислый газ.

«CO₂ – главный парниковый газ, переизбыток которого приводит к глобальному потеплению. Если мы хотим сохранить нашу природу и нашу планету, то мы просто обязаны взять выбросы диоксида углерода под контроль», – сказал чиновник.

По информации «Коммерсанта», ставка утилизационного сбора на углекислый газ составит 10 рублей за 1 кг. Таким образом, взрослому мужчине придётся каждый месяц отдавать в бюджет 3 тысячи рублей, а за кота придётся заплатить порядка 400 рублей.

«Также дополнительно будет оплачиваться сжигание дров и угля в печках на дачах и иные процессы, в ходе которых выделяется диоксида углерода. Разумеется, платить придётся и за личный транспорт. На промышленность новая норма пока не распространяется», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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