 

Еврей в кипе подвергся антисемитской атаке в Германии, его называли «детоубийцей»

25.09.2026, 10:33, Разное
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В Дюссельдорфе на берегу Рейна произошло нападение: на мужчину, который был одет в свитер с эмблемой ЦАХАЛа и носил кипу, напали молодые люди североафриканской внешности. Как пишет Judishe Allgemeine, пострадавший прогуливался со своей девушкой по набережной, когда к нему подошли две женщины и стали выкрикивать антиизраильские и антисемитские оскорбления.

Затем к ним присоединились двое мужчин, которые начали его избивать кулаками и ногами, несколько раз выкрикнув «детоубийца». На помощь пострадавшему пришли трое прохожих. Один из них также получил легкие травмы после того, как нападавшие атаковали и его.

Представитель полиции Дюссельдорфа сообщил, что личность нападавших устанавливается. В связи с антисемитским характером нападения привлечены органы государственной безопасности.

Инцидент вызвал возмущение еврейской общины Дюссельдорфа, которая потребовала тщательного и всестороннего расследования и привлечения виновных к ответственности.


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