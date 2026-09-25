Нетаниягу вылетел из США в Израиль после выступления в ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, его супруга Сара и сопровождающая их делегация вылетели из США в Израиль. Об этом в ночь на пятницу, 25 сентября, сообщила канцелярия главы правительства.

Нетаниягу находился в США с кратким визитом, главным событием которого стало его выступление на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе речи он говорил о войне с Ираном и его союзниками, событиях 7 октября, войне в Газе, а также резко критиковал Катар, Турцию и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Перед выступлением Нетаниягу также провел встречи с премьер-министрами Греции и Словении.

Визит продолжался менее суток и стал одним из самых коротких визитов Нетаниягу в США. Еще до его начала сообщалось, что премьер-министр намерен вылететь обратно в Израиль вскоре после завершения программы в Нью-Йорке.

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