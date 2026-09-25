 

Республиканцы округа Монтгомери отозвали поддержку кандидата из-за антисемитских публикаций

25.09.2026, 6:33, Разное
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Республиканская партия округа Монтгомери в штате Мэриленд отозвала поддержку Гарольда Мальдонадо, кандидата от республиканцев в совет округа по 7-му избирательному округу. Решение было принято единогласно центральным комитетом местной партийной организации после публикации ряда прежних заявлений Мальдонадо в социальных сетях. Его имя будет исключено из предвыборного справочника партии и ее агитационных материалов. При этом, согласно официальному списку избирательной комиссии Мэриленда, Мальдонадо по-прежнему остается зарегистрированным кандидатом-республиканцем.

В опубликованных ранее сообщениях Мальдонадо, в частности, утверждал, что израильская разведка «Мосад» контролирует избранных руководителей округа Монтгомери, а ЦРУ и «Мосад» якобы стояли за терактами 11 сентября 2001 года. Он также распространял версии о причастности Израиля или «Мосада» к убийству президента Джона Кеннеди, покушению на Дональда Трампа и другим событиям, которые называл операциями «под чужим флагом».

«Мы отвергаем как безосновательные и неприемлемые его утверждения о том, что «Мосад» контролирует избранных представителей округа Монтгомери. Мы выступаем против антисемитизма, нетерпимости и любых безосновательных конспирологических теорий», – заявил председатель центрального комитета республиканцев округа Деннис Мелби. Он подчеркнул, что критика правительств и политиков является законной частью политической дискуссии, однако утверждения о тайном контроле местных властей иностранной разведкой должны подкрепляться доказательствами.

Сам Мальдонадо отверг обвинения и заявил, что партия исказила смысл его высказываний. По его словам, избиратели должны сами оценивать его заявления и политические позиции. Мальдонадо также сослался на свой прежний опыт работы в ЦРУ, утверждая, что его комментарии основаны на профессиональном опыте в сфере национальной безопасности и анализа.


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