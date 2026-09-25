ВСУ — ночью перехвачены 267 воздушных целей. МО РФ — сбиты 592 БПЛА. Атакован завод в Ульяновске

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 295 барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА (в том числе реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 267 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 16 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Киевской области и Запорожье, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 592 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Крыма и над акваторией Черного моря. Сообщается о погибшем в Пермском крае. В Ульяновске был атакован завод «Искра» (концерн «Алмаз-Антей»), который специализируется на производстве компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro