 

Honda готовит запуск электрического велосипеда для адреналиновых поездок по бездорожью

25.09.2026, 8:15, Разное
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На завершившейся в Испании выставке Sea Otter Europe компания Honda представила концепт электрического горного велосипеда, который вот-вот запустят в производство. Он рассчитан на райдеров любого уровня и обеспечивает электрическую поддержку педалирования на пересеченной местности. Концепт отличается массивной рамой и маятником в стиле мотоцикла из тонкостенного алюминия, что придает ему футуристический вид.

Это второй новый сегмент, за который Honda берется за последнее время. Год назад она представила удостоенный дизайнерской награды электрический мотоцикл WN7 для города и коротких поездок. Он уже продается в Великобритании и нескольких других странах и предлагает запас хода в 140 километров по цене 17400 долларов.

Проект Honda напоминает и о другом автомобильном бренде, недавно вышедшем на рынок электровелосипедов. В октябре Rivian выделила самостоятельный бренд для создания универсального Also TM-B, рассчитанного как на городские поездки, так и на грунтовые трассы. Базовая версия стоит 4 000 долларов, а за дополнительные 500 доступна опция Performance с лучшими вилками и десятикратным множителем помощи. Релиз отложен до ноября, так что о реальных результатах будет известно позже.

Honda не раскрывает характеристики, цену и доступность своего e-MTB, но можно предположить, что он будет стоить немало, поскольку позиционируется как премиальное предложение. Он поступит в продажу в следующем году и, скорее всего, появится в первую очередь в Европе.

Источник &#8212 Honda


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