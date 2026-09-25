Нобелевскую премию по математике получит ChatGPT

Источник агентства Bloomberg в Нобелевском комитете сообщил о беспрецедентном решении – впервые в истории одну из самых престижных международных наград за выдающиеся достижения в науке получит не человек, а искусственный интеллект.

«Принято решение в этом году дать премию по математике ChatGPT, который сумел решить пять сложнейших математических задач и доказал несколько гипотез. В комитете были большие дискуссии по этому поводу, но мы не можем не признавать заслуг ИИ в области науки», – пишет издание.

Авторитетный Telegram-канал «Кот Шрёдингера» предположил, что через 5-10 лет большинство лауреатов Нобелевской премии будут «не совсем людьми, либо совсем не людьми».

«Уже сейчас можно сказать, что искусственный интеллект перевернёт наши представления о науке и об учёных, которые совершают великие открытия. В любом случае, для человечества это означает начало новой эпохи и в 2030 году уже половина награждённых могут быть ИИ или какими-нибудь андроидами», – предполагают авторы канала.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro