 

14-летний израильтянин погиб в результате атаки российского БПЛА в Киеве

25.09.2026, 13:34, Разное
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В ночь на пятницу 25 сентября РФ нанесла очередной массированный удар беспилотниками по нескольким регионам Украины, включая Киев, Киевскую область, Одесскую область и запорожье.

В результате попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом в Печерском районе Киева на уровне 10-11 этажей погиб 14-летний подросток. Еще семь человек получили ранения, пишет полиция Киева.

По сообщению Ynet, погибший мальчик обладал израильским гражданством, и в числе пострадавших его мать, которая была госпитализирована. По информации издания, атакованный дом находится недалеко от посольства Израиля в Киеве.

Имя погибшего мальчика в настоящий момент не опубликовано.


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