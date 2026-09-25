14-летний израильтянин погиб в результате атаки российского БПЛА в Киеве

В ночь на пятницу 25 сентября РФ нанесла очередной массированный удар беспилотниками по нескольким регионам Украины, включая Киев, Киевскую область, Одесскую область и запорожье.

В результате попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом в Печерском районе Киева на уровне 10-11 этажей погиб 14-летний подросток. Еще семь человек получили ранения, пишет полиция Киева.

По сообщению Ynet, погибший мальчик обладал израильским гражданством, и в числе пострадавших его мать, которая была госпитализирована. По информации издания, атакованный дом находится недалеко от посольства Израиля в Киеве.

Имя погибшего мальчика в настоящий момент не опубликовано.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro