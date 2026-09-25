Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1675-й день войны

Минобороны РФ 25 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 19 по 25 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и семь групповых ударов, в результате которых поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. В течение недели поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 1 артиллерийское орудие и 5 наземных роботизированных комплексов. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов. Кроме того, в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, шести бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 5 бронетранспортеров М113 производства США, 92 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1340 военнослужащих, 3 танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, 148 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. С начала окружения противника в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 170 боевиков и 2 пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 69 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери противника на данном направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 61 автомобиль и 4 орудия полевой артиллерии. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Уничтожены до 300 военнослужащих, 131 автомобиль, 155-мм гаубица М777 производства США и 9 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6011 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 245120 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31022 танка и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36555 орудий полевой артиллерии и минометов, 72803 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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