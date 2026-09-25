Историк: в налоговой декларации Гитлера за 1927 год нашли утаённые доходы от сдачи квартиры в аренду

Итальянский историк Маурицио Феррара заявил, что обнаружил в архиве Мюнхена налоговую декларацию Адольфа Гитлера за 1927 год, в которой не отражены доходы от сдачи в аренду квартиры на Принцрегентенплац. По словам исследователя, сумма сокрытого дохода составляет несколько сотен рейхсмарок, что по тем временам равнялось нескольким месяцам проживания среднего бюргера.

Феррара уверен: находка способна всерьёз пошатнуть репутацию будущего фюрера, поскольку впервые документально подтверждает, что он уклонялся от налогов ещё до того, как пришёл к власти.

По мнению историка, значение открытия трудно переоценить: если человек скрывает доходы от сдачи жилья, он способен и на более серьёзные нарушения, вплоть до развязывания мировой войны. Феррара отмечает, что в декларации также указаны расходы на книги и проезд, но не указана арендная плата, что, по его словам, «говорит о системном характере уклонения». Итальянский исследователь готовит монографию под рабочим названием «Недоплаченный фюрер» и намерен передать копии документов в налоговые органы Германии, хотя и признаёт, что срок давности давно истёк.

«Я понимаю, что для кого-то это мелочь, но для меня это прорыв, – заявил Феррара. – Мы привыкли обсуждать большие преступления, а маленькие остаются в тени. А ведь именно из них складывается человек. Если он не заплатил за квартиру, значит, он мог не заплатить и за что-то другое. Например, за доверие нации. Я не хочу сказать, что налоговая декларация объясняет всё, но она объясняет больше, чем многие параграфы «Майн Кампф». Надеюсь, что моя работа вызовет дискуссию и заставит пересмотреть взгляды на личность Гитлера хотя бы в части арендных отношений».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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