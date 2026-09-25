На востоке Германии отказались от установки мемориальных плит в память о жертвах нацизма

Муниципальный совет города Хайденау на востоке Германии утвердил предложение, внесенное ультраправой партией «Альтернатива для Германии» и правящим правоцентристским Христианско-демократическим союзом, предусматривающее отказ от дальнейшей установки латунных мемориальных плит в память о жертвах нацизма.

Мемориальные плиты, известные как «камни преткновения» (Stolpersteine), являются важным элементом памяти о Холокосте в Германии и устанавливаются перед последними местами жительства жертв нацизма.

Согласно принятому решению, городские власти прекратят установку новых табличек на улицах, а будущие памятные мероприятия будут проходить на территории мемориала на северном кладбище Хайденау.

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