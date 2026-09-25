Путин уволил послов России в Великобритании и Франции

Президент РФ Владимир Путин уволил главу дипломатического представительства РФ в Великобритании и Северной Ирландии Андрея Келина, занимавшего этот пост с 2019 года.

Днем ранее, 24 сентября, от должности посла во Франции был освобожден Алексей Мешков, работавший в Париже с 2017 года.

Комментируя кадровые решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует оперативно назначать новых руководителей дипмиссий в Лондоне и Париже.

«В связи с отсутствием двусторонних отношений с этими странами спешить некуда особо, поэтому могут быть и паузы в заменах послов», – приводит слова Пескова телеграм-канал «Вы слушали».

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