Умер мужчина, раненный во время покушения на Трампа 13 июля 2024 года

Умер 76-летний Джеймс Копенхейвер из города Мун-Тауншип, один из двух раненых во время покушения на Дональда Трампа 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании (Батлер). Спустя два года он скончался от осложнений, вызванных ранениями.

Копенхейвер получил два пулевых ранения, когда вооруженный Томас Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Стрелок убил одного участника митинга – 50-летнего пожарного Кори Комператоре, 57-летний Дэвид Датч был тяжело ранен. Пуля задела Трампу ухо.

В сообщении на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп назвал Копенхейвера «истинным американским патриотом».

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